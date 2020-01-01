نابولي يغري يوفنتوس بمهاجمه من أجل إيكاردي

صفقة ربما يستفاد منها الجميع

عاد نادي نابولي الإيطالي، في سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مترقباً عودته من باريس سان جيرمان، لبدء المفاوضات للحصول على خدماته.

إيكاردي انضم لباريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة إعارة لمدة موسم واحد كلفت النادي الفرنسي مبلغ 13 مليون يورو.

الأمور كلها تسير نحو عودة إيكاردي لإنتر مرة أخرى، وعدم دفعه مبلغ الـ70 مليون يورو مقابل التعاقد معه في صفقة بيع نهائي.

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موقع "إنتر نيوز" الإيطالي، أكدت رغبة نابولي في استغلال الموقف لصالحه، وإقناع الدولي الأرجنتيني بالانضمام لصفوفه، نظراً لعدم رغبة المدرب أنطونيو كونتي في استمراره بالنادي.

وعلى جانب آخر ربما تمهد هذه الصفقة الطريق أمام يوفنتوس، من أجل التعاقد مع أركاديوش ميليك مهاجم نابولي، المطلوب بشدة من المدرب ماوريسيو ساري.

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ويبقى العائق الأكبر هو المبلغ الذي سيطلبه إنتر للتخلي عن إيكاردي، مع إمكانية توفير نابولي الأموال الكافية للإنفاق على الصفقة من بيع ميليك.

يذكر أن إيكاردي سجل 20 هدفاً في 31 مباراة مع باريس، بينما أحرز ميليك 12 هدفاً في 22 مواجهة بقميص نابولي.