نابولي يخشى كورونا في كتالونيا، وعمدة برشلونة ينتقد إجراءات الحكومة

قلق إيطالي من خوض نابولي لمباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في كتالونيا.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي نابولي لديه العديد من المخاوف من خوض لقاء إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في كتالونيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن نادي نابولي قد خاطب بالفعل القنصل الإيطالي في كتالونيا من أجل الاستفسار منه عن تفاصيل الوضع هناك.

وبحسب ما ذكرت الشبكة فالنادي سيخاطب الاتحاد الأوروبي في الساعات المقبلة من أجل الحصول على كافة التفاصيل التنظيمية للمواجهة.

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ويسعى نابولي بحسب تعبير الشبكة من خلف تلك الاتصالات للتأكد من سلامة جهازه الفني واللاعبين خلال الرحلة التي ستقام في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه كتالونيا الكثير من الأزمات بسبب فيروس كورونا، حيث خرج اليوم عمدة برشلونة وطالب الحكومة الفيدرالية بعدم إصدار قرارات متضاربة تؤثر على المدينة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة المرض.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن قبل أيام عن خوض لقاءات العودة المتبقية من دوري أبطال أوروبا على الملاعب المحددة لها سابقًا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا قبل حوالي خمسة أشهر كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.