الأندية الإيطالية تتحدى الاتحاد وكورونا .. ويوفنتوس يراقب

أجواء مشتعلة في إيطاليا

تقدم نابولي بمقترح لنزع فتيل الأزمة السائدة بسبب تأجيل مباريات الجولة السادسة والعشرين من السيري آ، بينما رد الاتحاد الإيطالي بقوة على هجوم إنتر ومسؤوليه الساعات الماضية.

واتهم بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، وعديد المسؤولين بالأندية الإيطالية الاتحاد بإفساد مسابقة الدوري بعد تأجيل الجولة إلى الثالث عشر من مايو المقبل.

اقتراح نابولي

ودعا نيكولا لومباردو، المدير الإعلامي لنابولي، لتأجيل لقاءي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا المقررتين هذا الأسبوع بين نابولي وإنتر، ويوفنتوس وميلان إلى 13 مايو، ولُعب بقية الجولة بدلاً منهما.

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ورحب لومباردو في تصريحات مع راديو "كيس كيس" بنقل المباراتين والتركيز على بطولة الدوري من أجل إعادة النظام للمسابقة بعد بلبلة الأيام الفائتة.

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هجوم على إنتر

وفي المقابل، ردت رابطة الدوري على تصريحات ماروتا عبر رئيسها باولو ديل بينو، والذي ذكر عبر "لاجازيتا" أنه عرض على إنتر نقل المباراة إلى يوم الإثنين، ولكن النيراتزوري رفض.

وهجوم من جمهور إنتر

وحاصر جمهور إنتر مساء السبت مقر رابطة الدوري، ورفع لافتات أيضاً صباح الأحد تتهمه بالتحيز ليوفنتوس عبر قراراته الأخيرة، وأشار لتكرار أحداث شبيهة بما حدث في فضيحة "كالتشيوبولي".

كورفا نورد ( اولتراس انتر ) يحتجون امام مبنى ليغا كالتشو في ميلانو pic.twitter.com/QnbbI96DMt — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) March 1, 2020

إنتر يرد

لاجازيتا نشرت مقالاً فسرت فيه أسباب إنتر لعدم الموافقة على اللعب الإثنين، وقالت إن السبب الأول أن فارق الأربع وعشرين ساعة لن يعني زوال غياب تهديد كورونا، فكيف يعقل لعب اللقاء بجمهور وملعب ممتليء.

السبب الثاني بحسب الصحيفة هو أن المباراة ستكون مفتوحة فقط لجماهير يوفنتوس ولن يسمح لجمهور إنتر بالحضور، وهو ما عرضه الاتحاد، بينما السبب الثالث هو أن اللعب الإثنين سيعني تأجيل لقاء يوفنتوس وميلان بالكأس من الأربعاء للخميس، نفس توقيت لقاء إنتر في ضيافة نابولي، وهو ما سيؤثر على عوائد البث.

ولُعبت مساء السبت مباراتين من الجولة 26، إذ فاز لاتسيو على بولونيا بهدفين نظيفين واعتلى قمة الترتيب، بينما انتصر نابولي على تورينو واقترب من مراكز الأبطال في ظل عدم لعب المنافسين.