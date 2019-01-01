بعد هروب مينامينو - مانشستر يونايتد يخطط لصفقتين في يناير

نائب المدير التنفيذي في مانشستر لم يعرف بالشرط الجزائي في عقد مينامينو

تعرض إد وودورد، نائب الرئيس التنفيذي في مانشستر يونايتد والمسؤول عن التعاقدات، لانتقادات كبيرة في مسرح الأحلام بسبب تعاقد ليفربول مع مينامينو من سالزبورج النمساوي.

مانشستر يونايتد وضع مينامينو ضمن خطته في انتقالات يناير ولكن ليفربول دفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 7.25 مليون يورو فقط وحسم الصفقة.

وتسبب وصول صاحب الـ 24 عامًا إلى أنفيلد في أزمة كبيرة داخل أولد ترافورد وذلك لأن وودورد لم يكن على علم بوجود الشرط الجزائي في عقد اللاعب مما تسبب في تعطل المفاوضات واستغلال الريدز للأمر لإنهاء الصفقة.

ويحاول نائب المدير التنفيذي تعويض مانشستر يونايتد بإتمام صفقتين في يناير المقبل، أولها التعاقد مع مهاجم سالزبورج إيرلينج هالاند والذي أبدى في أكثر من مناسبة تشجيعه للشياطين الحمر حتى أنّه نشر صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام وهو يوقع القميص.

كما يستغل الشياطين الحمر انتهاء عقد كريستيان إيريكسن مع توتنهام في يونيو المقبل لمحاولة الحصول عليه في يناير بمقابل بسيط ليكون إضافة قوية لوسط ملعب الفريق.

جدير بالذكر أنّ هالاند يطلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو مما يعقد انتقاله لأحد فرق الدوري الألماني.