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رسميًا | ليفربول يعلن التعاقد مع مينامينو

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Liverpool
ليفربول دفع الشرط الجزائي وضم موهبة سالزبورج

 

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو من سالزبورج السويسري على أن ينضم إلى الفريق بصورة رسمية في يناير المقبل.

وقدّم مينامينو مستويات مذهلة مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا خلال دور المجموعات ويرى المدرب يورجن كلوب أنّه قادر على الاستفادة من سرعته وقوته لتطوير الفريق.

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وقال الريدز في بيان رسمي إن النادي دفع الشرط الجزائي في  عقد صاحب الـ 24 عامًا وضمه في يناير مقابل 7.25 مليون إسترليني أو ما يعادل 9.6 مليون يورو بعد أن خضع للكشف الطبي مساء أمس، الأربعاء.

وسوف يحصل اللاعب على عقد يمتد لأربع سنوات ونص على أن ينتهي عام 2024.

Minamino Liverpool FC

وقد يتخلى الريدز على الثنائي ريان بريوستر وكورتيس جونز في يناير المقبل على سبيل الإعارة ليحصلا على خبرة أكبر قبل اللعب مع الفريق الأول.

ويهتم سوانسي سيتي بالحصول على خدمات الثنائي، إذ سبق وعمل المدرب ستيف كوبر في فريق الشباب بالريدز، إلا أنّ ليفربول لن يسمح لهما بالرحيل قبل التأكد من حصولهما على دقائق لعب كافية ومشاركتهما بصورة منتظمة لضمان التطور والحصول على الخبرة.

جدير بالذكر أنّ ليفربول وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري بصعوبة بهدفين لهدف.

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