رسميًا | ليفربول يعلن التعاقد مع مينامينو

ليفربول دفع الشرط الجزائي وضم موهبة سالزبورج

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو من سالزبورج السويسري على أن ينضم إلى الفريق بصورة رسمية في يناير المقبل.

وقدّم مينامينو مستويات مذهلة مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا خلال دور المجموعات ويرى المدرب يورجن كلوب أنّه قادر على الاستفادة من سرعته وقوته لتطوير الفريق.

وقال الريدز في بيان رسمي إن النادي دفع الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ 24 عامًا وضمه في يناير مقابل 7.25 مليون إسترليني أو ما يعادل 9.6 مليون يورو بعد أن خضع للكشف الطبي مساء أمس، الأربعاء.

وسوف يحصل اللاعب على عقد يمتد لأربع سنوات ونص على أن ينتهي عام 2024.

وقد يتخلى الريدز على الثنائي ريان بريوستر وكورتيس جونز في يناير المقبل على سبيل الإعارة ليحصلا على خبرة أكبر قبل اللعب مع الفريق الأول.

ويهتم سوانسي سيتي بالحصول على خدمات الثنائي، إذ سبق وعمل المدرب ستيف كوبر في فريق الشباب بالريدز، إلا أنّ ليفربول لن يسمح لهما بالرحيل قبل التأكد من حصولهما على دقائق لعب كافية ومشاركتهما بصورة منتظمة لضمان التطور والحصول على الخبرة.

جدير بالذكر أنّ ليفربول وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري بصعوبة بهدفين لهدف.