تياجو سيلفا يكشف سبب رحيل إبراهيموفيتش عن ميلان

هل يمزح المدافع البرازيلي أم يقول الحقيقة؟

اعترف المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، بأن أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش غادر ميلان في عام 2012، ليرافقه في "حديقة الأمراء"، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى باريس سان جيرمان.

وساهم الثنائي في فوز ميلان بالدوري الإيطالي موسم 2010-2011، قبل أن يتخذ الدولي البرازيلي البالغ من العمر 35 عامًا قرار الذهاب إلى الفريق الباريسي في صيف 2012، وتبعه السلطان في نفس الصيف.

وفي هذا الصدد قال تياجو سيلفا لوسائل الإعلام الإيطالية "أتذكر جيدًا أن إبرا اتصل بي وسألني. هل وقعت بالفعل لباريس سان جيرمان؟ أجبته. نعم لقد وقعت للتو".

وأضاف "اسمع. أنا لا أمزح، إذا لم تذهب إلى هناك فلن أوقع معك، وإذا كنت تكذب علي فسوف تجدني أمامك".

ودافع زلاتان عن ألوان شياطين الروسونيري في 85 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 56 هدفًا في الفترة بين عام 2010 و2012، منهم 35 هدفًا في موسمه الأخير.

واحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب أندية جنة كرة القدم في موسم تياجو سيلفا وإبراهيموفيتش الأخير، ومنذ ذلك الحين لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال سوى مرة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطان قرر بالفعل مغادرة ناديه الأمريكي الحالي لوس أنجلوس جالاكسي، ومحتمل أن يعود إلى ميلان أو بولونيا، كما تؤكد العديد من المصادر الصحفية الإيطالية.