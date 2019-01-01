ميلان ينافس إنتر على التعاقد مع مهاجم تشيلسي

ميلان دخل في المفاوضات بعد إنتر

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ميلان، استفسر عن وضع أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي للتعاقد معه.

ودخل إنتر منذ عدة أيام في مفاوضات مع تشيلسي، للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، ليكون بديلاً لثنائي الهجومي لوكاكو ومارتنيز.

وتسعى إدارة الروسونيري، إلى تدعيم صفوف الفريق بمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ ارتبطت أيضاً بالمفاوضات مع زلاتان إبراهيموفيتش.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن جيرو يريد الخروج من تشيلسي بعد تقلص فرص مشاركته، ليبحث عن فرص أكثر للعب والانضمام إلى بعثة منتخب بلاده في بطولة اليورو القادم.

وسبق وأن حددت إدارة تشيلسي سعر التخلي عن المهاجم صاحب الـ 33 عاماً، ليكون في حدود 5 -7 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن جيرو شارك هذا الموسم مع البلوز في خمس مباريات بواقع 211 دقيقة، وفشل خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف.