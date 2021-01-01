ميلان يقرر .. إبراهيموفيتش مستمر لموسم إضافي

السويدي يواصل التألق

أفادت أنباء قادمة من إيطاليا بتمديد زلاتان إبراهيموفيتش لعقده مع ناديه ميلان لموسم إضافي بعد أن ينتهي الحالي رفقة الروسونيري بحلول يونيو المقبل.

إبرا انضم لميلان في يناير 2020 بعقد لمدة ستة أشهر، ولكن تألقه الكبير دفع الفريق لمده لموسم إضافي الحالي رغم بلوغه التاسعة والثلاثين.

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وبحسب عدة مصادر، وعلى رأسها "ميلان نيوز"، النجم السويدي سيوقع على عقد جديد لموسم آخر مع الفريق في الأيام المقبلة.

وأشارت التقارير إن وكيل إبرا مينو رايولا توصل للاتفاق مع مسؤولي الروسونيري بعد المفاوضات المكثفة في الأيام الماضية.

التقرير أوضح أن الاتفاق على الراتب قد حُسم، ويتبقى فقط التفاصيل الصغير بخصوص المكافأت الإضافية بعقد اللاعب المقبل.

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رايولا يتفاوض مع ميلان ليس فقط بشأن مهاجمه، ولكن بخصوص تمديد عقد جيانلويجي دوناروما وكذلك القائد أليسيو رومانيولي.

وعاد زلاتان في الأسبوع الماضي من اعتزاله الدولي وشارك مع المنتخب السويدي في تصفيات مونديال 2022 وصنع هدفين.