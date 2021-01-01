بن ناصر: إبراهيموفيتش جلب العقلية الانتصارية إلى ميلان

الجزائري يشيد بالقائد السويدي

ناقش النجم إسماعيل بن ناصر التأثير الكبير لزميله زلاتان إبراهيموفيتش على ميلان منذ وصوله العام الماضي وكيف نجح في تغيير عقلية الفريق للأفضل.

ومنذ عودة "إبرا" لصفوف الروسونيري وعاد الفريق للتنافس على اللقب المحلي، ويقبع حالياً ثانياً خلف إنتر في ترتيب السيري آ.

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وقال بن ناصر مع "رويترز": "الجميع يعرفه ويعرف كيف يفكر، هو شخص يحب الفوز، لم نملك تلك الثقافة قبله ربما وهو أتى بها معه".

وأضاف: "من الجيد لنا اللاعبين الصغار أن يتواجد لأنه يجعلنا أفضل من تلك الزاوية، الآن نريد أن نصبح مثله ونبحث عن الفوز".

وواصل متوسط الميدان: "حتى في التدريبات أصبحنا أفضل ونريد الفوز، يجب أن نشعر بالفخر بما حققنا ولكن هناك بعد 10 لقاءات وإذا لم نقدم الأفضل سننسى كل ما قمنا به".

وختم: "كل مباراة ستكون كالنهائي، غيابي للإصابة كان صعباً لأنها الأولى بهذا الحجم لي، لم أعرف ماذا أفعل، ولكن بقيت إيجابياً، أريد اللعب دوماً حتى لو كل يوم".

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ميلان يلعب هذا الأسبوع مساء السبت مع سامبدوريا، وينتظر أن يشارك الدولي الجزائري بصفة أساسية بعد تعافيه التام من إصابته.