ميلان يقدم أفضل 45 دقيقة هذا الموسم أمام ليتشي

45 دقيقة مختلفة عن ميلان ما قبل بيولي

كشر ميلان عن أنيابه كما ينبغي، في أول مباراة للمدرب الجديد ستيفانو بيولي في سُدّة حكم الروسونيري أمام ليتشي.

وبلغة الأرقام، قدم ميلان أفضل أشواطه منذ بداية الموسم الجديد، بتسجيل رقم غير مسبوق على مستوى المحاولات على مرمى المنافس.

وعلى مدار الـ45 دقيقة الأولى، نجح رجال المدرب بيولي في تهديد مرمى الحارس جابرييل فيريرا 12 مرة، وهو ما عجز الفريق على فعله خلال 45 دقيقة مع المدرب السابق ماركو جيامباولو.

التصويبة تعرف مكانها جيدًا 🎯pic.twitter.com/RAfrr8Gwll — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 20, 2019

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف نظيف سجله التركي هاكن كالهانجولو بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 20.