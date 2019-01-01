بالفيديو .. أبو تريكة يُحلل أسباب معاناة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

النجم المصري يفند الأسباب باختصار

أثنى أسطورة النادي الأهلي محمد أبو تريكة، على أفكار وتكتيك مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار، في مباراته الصعبة ضد ليفربول، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في قمة مواجهات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تريكة في تحليله على القمة عبر قنوات (be IN) القطرية "سولشار صعب المباراة على ليفربول، والحلول الفردية لم تكن في حالتها".

وأشار الدولي المصري السابق، إلى أن غياب ابن جلدته محمد صلاح بداعي الإصابة أثر بشكل سلبي على هجوم الريدز، لافتًا إلى أن البلجيكي ديفوك أوريجي، فشل في القيام بدور الفرعون، وهو أفقد هجوم أحمر الميرسيسايد خطورته المعروفة عنه.

الجدير بالذكر أن التعادل حافظ لليفربول على الصدارة برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، فيما رفع مانشستر رصيده لعشر نقاط، وظل كما هو على مسافة قريبة من مراكز الهبوط، باحتلال المركز الثالث عشر.