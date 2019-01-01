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ميلان يعود لكاراسكو ويحلم بجنابري

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Alexander Hassenstein
ميلان يجهز للموسم المقبل
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت الصحف الإيطالية عن بدأ ميلان التحرك لتدعيم مركز الجناح للموسم المقبل وركز على اسمين، يانيك كاراسكو، لاعب داليان، وسيرجي جنابري، مهاجم بايرن ميونخ.

وحاول ميلان ضم كاراسكو في يناير الماضي على سبيل الإعارة وأحقية الشراء، ولكن ناديه الصيني رفع العرض وطلب بيعه مباشرة بحسب التقارير.

وقالت "كوريري" إن ميلان عاد للاهتمام من جديد بالجناح البلجيكي الدولي، وسيعود لفتح قنوات التفاوض في الصيف المقبل.

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وخرج كاراسكو بتصريحات في الأيام الأخيرة تحدث فيها عن تمنيه العودة من جديد للعب في أوروبا في الموسم المقبل.

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وكشفت نفس الصحيفة أن ميلان أرسل كشافيه لمراقبة جناح بايرن ميونخ سيرجي جنابري في مباراة هولندا وألمانيا الأخيرة في تصفيات أمم أوروبا 2020.

واستبعد التقرير أن يفرط بايرن في جناحه الألماني الشاب لأنه يتم تجهيزه لخلافة الثنائي أريين روبن وفرانك ريبيري الموسم المقبل.

ويعود ميلان لمنافسات الدوري السبت المقبل عندما يحل ضيفاً على سامبدوريا.

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