ميلان يوجه أنظاره نحو لاعب ليفربول

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان مهتم بالتعاقد مع ديان لوفرين، قلب دفاع ليفربول والمنتخب الكرواتي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

لوفرين، 30 عاماً، فقط مركزه أساسياً في تشكيلة الريدز خلال الأشهر الماضية بعدما فضل عليه مدربه يورجن كلوب جويل ماتيب لمزاملة فيرجيل فان دايك.

وذكر "جيانلوكا دي مارزيو"، الصحفي في "سكاي"، إن ميلان استفسر من ليفربول حول مدى إمكانية ضم المدافع الكرواتي المخضرم.

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وأشار التقرير أن ميلان يعول على رغبة اللاعب في الرحيل حال استمراره احتياطياً، ويريد معرفة ما هي الصيغة والمبلغ المطلوب للتعاقد معه.

ورحل عن ميلان مدافعه كريستيان زاباتا بعد انتهاء عقده، وقالت تقارير إن الفريق في مفاوضات مع جيانلوكا مانشيني، مدافع أتالانتا.

ميلان الموسم المقبل سيلعب بالدوري الأوروبي بعدما احتل المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري الإيطالي.