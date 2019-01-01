ميلان يقترب من التعاقد مع نجم وسط إمبولي

الروسونيري على أعتاب صفقة جديدة هذا الصيف

اقترب نادي ميلان الإيطالي، من حسم التعاقد مع رادي كرونيتش لاعب وسط إمبولي، بعد تفوقه على نظيره جنوى.

كرونيتش برز كواحد من أبرز لاعبي الوسط المبدعين في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ليجذب أنظار العديد من الأندية أبرزها ميلان.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت اتفاق الروسونيري على ضم اللاعب مقابل 6 مليون يورو.

وأوضحت أن الصفقة من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستصل إلى 8 مليون بعد إضافة بعض المتغيرات.

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ومن المقرر أن يوقع اللاعب البوسني على عقد مدته أربع سنوات، مقابل راتب 1.2 مليون يورو في الموسم.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عاماً، نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 في 33 مباراة مع إمبولي الموسم الماضي.