ميلان يزاحم أرسنال على ضم جيروم بواتينج

ميلان لا يزال يواصل تعزيز دفاعه..

ينافس نادي ميلان، نظيره أرسنال على ضم جيرو بواتينج، مدافع فريق بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بواتينج لا يلعب بانتظام في بايرن ميونخ مؤخرًا، حيث شارك في 15 مباراة فقط، بمختلف المسابقات هذا الموسم .

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن ميلان مستعد لدفع قرابة الـ13 مليون جنيه استرليني، من أجل ضم صاحب الـ31 عامًا.

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ورغم تعاقد ميلان مع سيمون كيير، على سبيل الإعارة من إشبيلية، إلا أن ذلك لن يمنع الروسونيري من محاولة ضم بواتينج، الراغب في الرحيل عن بايرن ميونخ.

الدولي الألماني السابق، يحظى باهتمام أرسنال أيضًا، إذ يتواجد بواتينج على قائمة أهداف ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، لتعزيز خط دفاعه.