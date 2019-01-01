بعد باكيتا، ليوناردو يُخطط لصفقة برازيلية جديدة

مهاجم جريميو هدف جديد لميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن نجاح صفقة لوكاس باكيتا شجع ميلان على ضم المزيد من اللاعبين البرازيليين خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ميلان ضم باكيتا من فلامينجو خلال يناير الماضي وقد انسجم اللاعب سريعًا وأصبح أحد العناصر الرئيسية في الفريق، ولذا يُراقب ليوناردو حاليًا عددًا من اللاعبين الناشطين في البرازيلي وعلى رأسهم إيفرتون مهاجم جريميو.

صحيفة توتوسبورت أوضحت أن اللاعب المولود عام 1996 صاحب قدرات ممتازة وخبرة جيدة، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الإنجليزية على رأسها مانشستر سيتي، ويرتبط إيفرتون بعقد مع ناديه يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 80 مليون يورو، لكن ميلان يأمل بالحصول عليه بنصف تلك القيمة.

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إيفرتون ليس اللاعب الوحيد المتابع من ميلان في البرازيل، إذ هناك أيضًا رودريجو دورادو وهيلينيو ولوان سانتوس لاعب ساو باولو، ويدرس ليوناردو حاليًا ملفات جميع هؤلاء اللاعبين بجانب مهاجم جرميو لاتخاذ قراره بشأن التقدم خطوات جدية نحو التعاقد معهم أم لا.

محليًا، يُتابع الروسونيري عدة أهداف كذلك لكن على رأسها ثنائي ساسولو ألفريد دنكان وستيفانو سينسي، وقد حاول النادي ضم أحدهما على الأقل في يناير الماضي لكنه لم ينجح في مسعاه.