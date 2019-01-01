سولشار يثق بقدرة يونايتد السير على خُطى يوفنتوس وبرشلونة في باريس

المدرب يؤمن بقدرة فريقه على التعويض أمام باريس سان جيرمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد ثقته في قدرة فريقه تعويض خسارته ذهابًا أمام باريس سان جيرمان 2-0 والفوز وانتزاع بطاقة التأهل في قلب ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

ويلتقي مساء اليوم مانشستر يونايتد مع مستضيفه باريس سان جيرمان ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد حسم الفريق الفرنسي مباراة الذهاب على أولدترافورد لصالحه بهدفين دون رد رغم غياب نجميه إيدنسون كافاني ونيمار للإصابة.

وقال سولشار في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أنه واثق من قدرة فريقه على قلب النتيجة لصالحه، مستشهدًا بأندية أخرى تمكنت من الفوز إيابًا بعد الخسارة ذهابًا، خاصة يوفنتوس الذي هُزم من ريال مدريد 3-0 في تورينو وهزمه 3-1 في مدريد، وكذلك برشلونة الذي تخطى خسارته 4-0 أمام باريس سان جيرمان في فرنسا لانتصار بنتيجة 6-1 في الكامب نو.

مضيفًا "نحن كنادٍ فعلناها أكثر من مرة أيضًا. اللاعبون كانوا رائعين خلال المباريات خارج ملعبنا، لقد هزمنا تشيلسي وآرسنال وتوتنهام، مما يعطينا ثقة كبيرة أننا قادرون على تكرار هذا الأمر".

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المدرب النرويجي وصف المباراة بالمهمة غير المستحيلة، قبل أن يُواصل حديثه "هي مهمة صعبة لكننا قادرون على فعلها. نحن بحاجة بالطبع إحراز الهدف الأول ونحتاج للبقاء في المباراة. إن تبقى ساعة أو نصف ساعة وهناك هدف واحد، كل شيء قد يحدث، لكننا بحاجة لخطة جيدة، وبحاجة لتقديم أداء قوي لأننا سنواجه فريقًا ذو جودة عالية".

يُذكر أن الفريق الإنجليزي لن يكون فقط مطالبًا بتعويض فارق الهدفين، لكن أيضًا بتحقيق هذا دون 10 من لاعبيه! إذ يغيب عنه العديد من النجوم للإصابة والإيقاف وأبرزهم بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد وأندير هيريرا وخوان ماتا وأنتوني مارسيال وأليكسيس سانشيز وفيل جونز وماتيو دارميان.