إبراهيموفيتش : قررت الاعتزال في الصيف

فكر في الاعتزال أيضًا خلال فترته مع مانشستر يونايتد

اعترف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، بأنه قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في الصيف، قبل تغيير رأيه في اللحظات الأخيرة.

صاحب الـ39 سنة انتقل لميلان في يناير الماضي، وحافظ على مستواه بشكل واضح، ليصبح من أهم اللاعبين في الدوري الإيطالي هذا العام.

مستوى زلاتان هذا الموسم ساعد ميلان على احتلال صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

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وقال السويدي في تصريحات لشبكة سكاي الإيطالية:"الفريق جائع ولديه رغبة قوية، نحن نبلي بلاء حسنًا، يجب ألا تكون لدينا أحلام أو أهداف، ولكن أن نفعل أقصى ما عندنا في كل مرة نلعب فيها".

وأما عن العودة لميلان:"بدلًا من الانتقال إلى فريق موجود بالقمة بالفعل، من الأفضل الانضمام لفريق وإعادته للقمة، لم يكن هناك أي مجال للخوف بالنسبة لي، في مانشستر يونايتد قالوا لي أنني كبير في السن والخسارة ستكون مصيرك ولكني قررت الصمود".

وأضاف:"قبل عشر سنوات كانت لدي مكانة أخرى، لكن اليوم لدي المزيد من الخبرة، عندما تكون شابًا فأنت مثل موسيقى الروك أند رول، لكن الآن أفهم المواقف أكثر".

وأما عن قراره بالاعتزال في الصيف:"سيتفانو بيولي سألني ماذا ستفعل، قلت له لا لن أستمر، يكفي هذا القدر، عائلتي مهمة أيضًا وأنا هنا وحدي، إنها تضحية كبيرة ولا أريد أن أبقى عام آخر".

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واستكمل:"أخبرني أنه يحترم قراري، وفي اليوم التالي تحدثت مرة أخرى وقلت له لقد قررت الاعتزال ويمكنك نسيان العقد، ثم تغير شيء ما حيث لم أكن أريد أن أشعر بأي ندم، اتصلت بهم في ميلان وقررت الاستمرار".

تجربته في مانشستر يونايتد:"فكرت في ترك كرة القدم بهذه الفترة، كان عمري 35 إلى 36 سنة، ولكن بعد الإصابة حاولت إجبار نفسي على الاستمرار، بدون كرة القدم من أنا؟ من الصعب أن تتوقف عن ما قمت به لمدة 25 سنة، هل أنا مستعد لذلك؟ لا لأنني في حالة جيدة للغاية".

يذكر أن زلاتان نجح في تسجيل 11 هدفًا في 10 مباريات لعبها مع ميلان بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.