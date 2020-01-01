إبراهيموفيتش عن مارادونا : لا يهمني ما كان يفعله خارج الملعب

أكد أنه سيظل رقم واحد للأبد

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، عن شعوره بالحزن الشديد، بسبب وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

جماهير الكرة تعرضت لصدمة قوية يوم الأربعاء الماضي، بعد سماع أنباء وفاة مارادونا متأثرًا بسكتة قلبية حادة.

العديد من نجوم اللعبة أبدوا تعاطفهم مع النجم الراحل، لينضم لهم زلاتان الذي أعرب عن شعوره الكبير بالإحباط والأسف.

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وقال صاحب الـ39 سنة لشبكة "سكاي" الإيطالية:"أشعر بالأسف الشديد لأن مارادونا بالنسبة لي أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، لقد أصبح دينًا بالنسبة للكثيرين وكنت محظوظًا بمعرفته والتحدث معه".

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وأضاف:"إنه رمز لما فعله على أرض الملعب وهذه الطريقة الوحيدة للحكم عليه، ما فعله بالخارج في رأيي هو مشكلته وليست مشكلتنا، يجب أن نتذكر كل ما قدمه لأنه سيظل في الذاكرة إلى الأبد، عندما ترى الرقم 10 بمن تفكر؟ حتى هذا اليوم هناك من يختار هذا الرقم له".

وتابع:"على الجانب الشخصي، فهو كان يفعل كل شيء بقلبه، لم تكن هناك أي أسباب أو أفكار أخرى، لذلك العالم كله أحبه، الجميع يحاول البحث عن المثالية، ولكن لكي تنمو وتتعلم عليك أن ترتكب بعض الأخطاء، مارادونا كان يفعل ذلك بقلبه وسيبقى دائمًا رقم واحد".

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يذكر أن مارادونا الذي رحل عن عالمنا وعمره 60 سنة، حظى بمسيرة حافلة على مختلف المستويات، وفاز مع الأرجنتين بكأس العالم 1986 بالمكسيك.