مالديني: إبراهيموفيتش بنفس مستوى فان باستن

مستوى غير عادي للنجم السويدي

أشاد أسطورة ميلان وعضو الإدارة باولو مالديني بمهاجم الفريق الحالي زلاتان إبراهيموفيتش وشبّه بنجم النادي السابق الهولندي ماركو فان باستن.

إبرا، 39 عاماً، يقدم موسماً مميزاً حتى الآن مع ميلان قاده شخصياً لصدارة هدافي الدوري، وناديه لصدارة ترتيب المسابقة.

اقرأ أيضاً .. ميلان رفض التعاقد مع بيدري بسبب ثمنه

المزيد من الفرق

وعن ذلك قال مالديني مع "DAZN": "إبراهيموفيتش وفان باستن أبطال خارقون، تصنيف الأفضل بينهما صعب، فقط باريزي وفان باستن كانا خارقين للعادة".

وأضاف: "ماركو للأسف الإصابات أوقفته مبكراً في أفضل لحظاته، إبرا ما قدمه وما يقدمه يجعله بلا شك على نفس المستوى".

وواصل القائد السابق: "العام الماضي إبرا كان الخليط المثالي بين الخبرة والشباب، ولكن كان مخاطرة فيما يخص المستقبل، كان قادماً من الدوري الأمريكي بعد أن أمضى عامين هناك، والأمر في إيطاليا مختلف تماماً".

وختم: "عرضنا عقداً لمدة 18 شهراً، ولكنه قال كفى ستة ولنرى ما سأستطيع أن أقدم لكم".

اقرأ أيضاً .. بن ناصر .. جوهرة الجزائر تنتظر التألق في ريال مدريد

ويغيب النجم السويدي حالياً عن صفوف ميلان بداعي الإصابة، وسجل 11 هدفاً في 10 مباريات بالموسم الحالي.