الحظ وحارس متعملق يحرمان رونالدو من النجاح أمام نابولي

أرقام مثيرة للدون..

على الرغم من الهزيمة التي تلقاها يوفنتوس من مضيفه نابولي بهدف نظيف، إلا أن كريستيانو رونالدو قدم مباراة كانت جيدة إلى حد كبير اصطدم فيها بحارس متألق وحظ عاثر.

هذا ما تُظهره الأرقام جليًا، فالدون البرتغالي صوّب أربع تسديدات في اتجاه المرمى، بيد أنه اصطدم بأليكس ميريت الذي كان سدًا منيعًا بأتم ما تحمله الكلمة من معنى.

شكّل الدون خطورة كبيرة على مرمى نابولي وكان قاب قوسين أو أدنى في أكثر من مناسبة للتسجيل، فبجانب تسديداته الأربع، سدد اثنتين آخرتين خارج القائمين والعارضة، مع اثنتين آخرتين ارتطما في الدفاع.

ولم يكتفِ صاحب الـ35 عامًا بهذا الحد، بل إنه قام بمراوغتين طيلة التسعين دقيقة كانتا ناجحتين، جنبًا إلى جنب مع انتصاره في أربعة من أصل خمس التحامات على الأرض، والتحام في الهواء.

ما يُظهر التنوع الذي كان عليه الدون اليوم أيضًا هو أنه قام بإرسال ثلاث عرضيات، عكس المباريات السابقة التي كان يتمركز دائمًا فيها داخل منطقة الجزاء وينتظر مساعدة الأجنحة وصناع اللعب.

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ولا يمكن الإغفال عن بعض السلبيات للبرتغالي في الوقت نفسه، فمثلًا، سقط في مصيدة التسلل في أربع مناسبات، كما خسر الكرة في 11 مناسبة مع 45 مرة لمس بها الساحرة المستديرة بشكل عام.

الجدير بالذكر أنه ورغم عدم تسجيل رونالدو لأهداف اليوم لكنه يظل متربعًا على عرش صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 16 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب الملاحقين، زلاتان إبراهيموفيتش.