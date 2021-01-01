ميسي يؤكد عشقه لبرشلونة مرة أخرى!

تصريحات جميلة..

وصل ليونيل ميسي إلى المباراة رقم 750 له بقميص برشلونة، عندما شارك يوم الأحد الماضي في انتصار البرسا على ويسكا بهدف نظيف.

كانت هذه أيضًا هي المباراة رقم 500 له على صعيد الدوري الإسباني، ليكون ثاني أكثر لاعب كتالوني مشاركةً بقميص البرسا بالليجا بعد تشافي هيرنانديز صاحب الـ505 مباراة.

ورغم المستقبل المبهم للبرغوث في كامب نو، لم يتردد ميسي في الخروج بتصريحات جديدة يؤكد سعادته فيها بالإنجاز ويشير من خلالها إلى مدى عشقه لكيان برشلونة.

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الأرجنتيني قال تعقيبًا على الإنجاز "إنه لفخر لي حقًا أن أصل إلى هذا العدد من المباريات بقميص برشلونة".

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ميسي وصل إلى برشلونة عندما كان في الثالثة عشر من عمره، ولم يرتد في مسيرته أي قميص آخر غير برشلونة، كما فاز مع البلوجرانا في 524 مباراة وهُزم في 88.

تصريحات ميسي التي أعرب فيها عن سعادته قد تتُرجم إلى ما أكده صاحب الـ33 عامًا في أكثر من مناسبة على عشقه لبرشلونة حتى رغم كل ما حدث في الآونة الأخيرة، ودلالة على وجود أمل للاستمرار وعدم الرحيل.

الجدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية هذا الموسم وحتى الآن لم يُمدد عقده، وعلى الأرجح ستُحسم المسألة حين الكشف عن هوية رئيس النادي الجديد في نهاية شهر يناير الحالي.