ميسي ورفاقه يهددون استمرار دوناروما في باريس

الحارس الإيطالي في مأزق

حالة من القلق يشعر بها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، في الأسابيع الأولى له مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

دوناروما انضم لصفوف العملاق الباريسي في الصيف، قادمًا من صفوف ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

اللاعب ظهر في مباراتين فقط كأساسي وجلس كبديل في 7 مواجهات، من أصل تسع مباريات رسمية لباريس هذا الموسم حتى الآن.

وهو ما لم يتوقعه اللاعب الذي وصل إلى العاصمة الفرنسية وهو أفضل لاعب في يورو 2020 وبطلًا للمسابقة مع إيطاليا.

صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أكدت أن اللاعب يفكر في العودة مرة أخرى إلى بلاده من خلال اللعب ليوفنتوس لو استمر الوضع كما هو عليه.

وأوضحت أن وكيل أعماله مينو رايولا يشعر كذلك بالاستياء من هذا الوضع، وقد يعمل على إعادته لإيطاليا من جديد.

يوفنتوس حاول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المدرب ماسيميليانو أليجري وضع كامل ثقته في فويتشيك شتشيسني الذي هبط مستواه مؤخرًا، مما قد يؤدي إلى عودة السيدة العجوز لمحاولة ضم دوناروما مرة أخرى.

وفي سياق متصل أشارت "كورييري" إلى أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس يحصل على دعم كبير من نجوم باريس للعب كأساسي.

ويأتي ذلك بسبب تفضيل كل من أنخيل دي ماريا، ماركينيوس، لياندرو باريديس، نيمار وحتى ليونيل ميسي لنافاس على دوناروما.

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وهو الأمر الذي يضع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في مأزق، سواء بمحاولة احتواء دوناروما، أو التخلي عنه والإبقاء على نافاس كأساسي.