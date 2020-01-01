بارتوميو يدرس الاجتماع مع لاعبي برشلونة بعد التسريبات الأخيرة

بارتوميو يُنهي علاقته مع الشركة المتورطة في تشويه صورة نجوم برشلونة

هل يقتنع لاعبو برشلونة؟..

كشفت تقارير صحفية إسبانية أمس الإثنين، عن استعانة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بشركة تسويق إلكتروني لحماية صورته رفقة مجلس إدارة النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كادينا سير" والتي أكدت أن تلك الشركة تمتلك عددًا كبيرًا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بمهاجم اللاعبين بشكل مستمر والدفاع عن بارتوميو ورفاقه.

وأوضحت التقارير أن أبرز الذين يتعرضوا للهجوم هم ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه مدافع النادي الكتالوني.

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وأكدت أن القائمة تمتد لتشمل تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري والذي كان مرشحًا لتدريب النادي بالإضافة لكارليس بويول قائد البلوجرانا المعتزل وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتهاجم تلك الحسابات أيضًا هؤلاء الذين يهددوا منصب بارتوميو في الانتخابات المقبلة وعلى رأسهم خوان لابورتا وفيكتور فونت وجوامي روريس.

وتوصلت "كادينا سير" لعدة تقارير صادرة عن تلك الشركة حول الحسابات التي تقوم بتلك التصرفات، وحول المرشح الرئاسي الأخطر على بارتوميو فيكتور فونت.

وصرفت إدارة برشلونة ما يقارب المليون يورو على عقد تلك الشركة مقسمة على ست دفعات.

ورد برشلونة بييان رسمي، مساء أمس نفى من خلاله الأنباء التي انتشرت بشكل كامل في عدة نقاط أكد خلالهم أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في ذلك الشأن.

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت توترًا في العلاقات بين إدارة النادي ونجومه في عدة مناسبات كان آخرها تصريحات إريك أبيدال المدير الرياضي ورد القائد ليونيل ميسي عليه عبر "إنستجرام".

كادينا سير ترد على بيان برشلونة بالمستندات

ردت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية على بيان نادي برشلونة، الذي نفى فيه علاقته بشركة "I3 ventures"، المختصة بتشكيل الرأي العام من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وفجرت الإذاعة الإسبانية، أمس الإثنين، مفاجاة حول اتفاق إدارة برشلونة مع هذه الشركة من أجل تحسين صورتها وتشويه صورة كل من يخالفها.

برشلونة أصدر بيانًا عقب انتشار هذه الأخبار ينفي فيه الأمر، إذ قال: "ينكر النادي بشدة أي علاقة له بالتعاقد مع شركة تنشر رسائل سلبية من خلال حسابات بعض الأشخاص".

وأكد البيان، أن "I3 ventures" لا تملك أحقية الدخول على حسابات أي شخص على الشبكات الاجتماعية، موضحًا أنه في حالة وجود علاقة للشركة السالف ذكرها بهذا الأمر، فسوف يُنهي النادي التعامل معها فورًا.

من جانبها، نشرت "كادينا سير" وثائق تؤكد أن هذه الشركة وراء بعض الحسابات التي هاجمت نجوم برشلونة مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، بالإضافة إلى بيب جوارديولا وتشافي هيرنانديز وغيرهم.

وحددت الإذاعة عدد من الحسابات تستخدمها شركة "I3 ventures" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للهجوم على رموز برشلونة.

وأشارت "كادينا سير" إلى وجود ملف مكون من 36 صفحة، يتم إرساله بشكل دوري إلى إدارة برشلونة يحتوي على تفاعل هذه الحسابات.

ولا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات إلا إذا كانت الشركة مسؤولة عن هذه الحسابات عكس ما ادعت إدارة برشلونة في بيانها.

بارتوميو يدرس الاجتماع مع لاعبي برشلونة بعد التسريبات الأخيرة

يخطط جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، لعقد اجتماع مع لاعبي الفريق الكتالوني بعد التسريبات التي نشرتها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت أن رئيس برشلونة سيؤكد أنه لم يشارك في إلحاق الأذى بنجوم الفريق، باعتبارهم إرث النادي، وأنه من الغباء في الاشتراك في هذا النوع من الأنشطة.

بارتوميو، يستهدف طمأنة اللاعبين بعد الضجة التي نجمت عن التسريبات التي نشرتها الإذاعة الإسبانية حول ضلوع إدارة برشلونة في تجميل صورتها على حساب نجوم البارسا وعدد من رموز المجتمع الكتالوني.

وفي السياق ذاته، يدرس برشلونة اتخاذ الإجراء اللازمة حال ثبت اشتراك شركة "I3 Ventures"، في صناعة حسابات وهمية من أجل الهجوم على نجوم البلوجرانا.

بارتوميو يُنهي علاقته مع الشركة المتورطة في تشويه صورة نجوم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عقد اجتماع مع لاعبي الفريق الكتالوني، أمس الثلاثاء.

صحيفة "سبورت" الكتالونية قالت إن بارتوميو زار تدريبات برشلونة أمس، لرفع معنويات اللاعبين.

بارتومو منح القادة الأربعة في برشلونة، ملف تضمن رسائل تؤكد أن النادي قطع علاقته مع الشركة التي تسيء لللاعبين (I3 Ventures).

بعد هذا الحديث ، يتوقع رئيس النادي الكتالوني أن تعود المياه إلى مجاريها، إذ ينتظر الفريق مواجهة مهمة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.

كما يواصل برشلونة، معركته الشرسة مع ريال مدريد، على صدارة الدوري الإسباني.