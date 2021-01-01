باريس يستبعد ميسي من أولوياته في الصيف

بوتشيتينو لديه أولويات أخرى

لا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن الملفات التي تشغل الجميع في أوروبا، بسبب عدم تحديد مصيره مع برشلونة.

اللاعب عقده ينتهي مع النادي الكتالوني في يونيو المقبل، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، وهناك احتمالات حول رحيله.

باريس سان جيرمان يعتبر أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، ونفس الأمر بالنسبة لنظيره الإنجليزي مانشستر سيتي الذي حاول ضم اللاعب الصيف الماضي.

هل ميسي من أولويات باريس؟

صحيفة "TNT" الأرجنتينية، سبق أن نشرت منذ أيام، تقريرًا يؤكد أن باريس أعد بالفعل عرضًا لميسي لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ومع ذلك كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لا يعتبر من أولويات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو هذا الصيف.

وأوضحت أن أولوية باريس في الوقت الحالي، هي الحفاظ على خدمات الثنائي كيليان مبابي ونيمار قبل دخولهما في العام الأخير من عقودهما مع النادي.

هل يعني ذلك صرف النظر عن ضم ميسي؟

الصحيفة الفرنسية أكدت أن هذا لا يعني عدم اهتمام باريس بضم ميسي، حيث يحافظ النادي على اتصالات مع معسكر اللاعب بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن ميسي لديه خياران الآن فقط، أولهما الاستمرار مع برشلونة، وثانيهما التوقيع مع باريس، لأن مانشستر سيتي لم يعد خيارًا حقيقيًا للاعب.

ماذا عن مصير مبابي ونيمار؟

الأمور غامضة حتى الآن بالنسبة لكيليان مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس في يونيو 2022 ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

بوتشيتينو أكد مؤخرًا في المؤتمر الصحفي لمواجهة لانس، أنه يريد بقاء اللاعب، لكنه ليس متأكدًا من الأمر بشكل حاسم.

وأما بالنسبة لنيمار فالأمور تبدو أقرب للتجديد خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن هناك محاولات من برشلونة لإقناع اللاعب بعدم التجديد من خلال جوان لابورتا رئيس النادي.

اقرأ أيضًا ..