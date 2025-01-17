نيمار : مبابي كان يشعر بالغيرة من ميسي وهذا السر الحقيقي لرحيلي عن برشلونة!

يؤمن أن الغرور أصاب الجميع في باريس

كشف النجم البرازيلي نيمار، عن كواليس جديدة من مسيرته، أبرزها تجربته في اللعب مع باريس سان جيرمان بجوار ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

لاعب الهلال السعودي أجرى حديثًا مع أسطورة الكرة البرازيلية روماريو، مشيرًا إلى أن مبابي كان يشعر بالغيرة من ميسي، كما تطرق إلى الأسباب الحقيقية التي دفعته للرحيل عن برشلونة.

وقال نيمار:"مبابي ليس مملًا، قضيت بعض الأوقات الجيدة معه، تشاجرنا قليلًا، لكنه كان مهمًا بالنسبة لنا عندما جاء إلى الفريق، أطلقت عليه لقب الفتى الذهبي وقلت إنه يستحق هذا الاسم، كان أحد أفضل اللاعبين وساعدته كثيرًا وجاء إلى منزلي وتناولنا العشاء معًا".

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وأضاف لبرنامج "O Baixinho":"لقد أمضينا بعض السنوات الجيدة ولكن بعد وصول ميسي كان مبابي يشعر بالغيرة بعض الشيء، وبعد ذلك حدثت المشاجرات والتغيير في السلوك، من الجيد أن يكون لديك غرور ولكن عليك أن تعلم أنك لا تلعب بمفردك، يجب أن يكون هناك شخص آخر بجانبك، كانت هناك مشكلة غرور كبيرة في كل مكان في باريس، لذلك كان من المستحيل الفوز بأي شيء بهذه الطريقة".

وأما عن بدايته في الكرة الإسبانية:"وصلت إلى برشلونة عندما كان عمري 21 أو 22 سنة، فزت وقتها بكأس القارات ضد إسبانيا ولكني لم أشعر بالثقة الكافية للعب، مرت ستة أشهر دون أن أتمكن من مراوغة أي شخص وفعلت كل شيء بشكل خاطىء".

وأوضح عن دور ميسي في مساعدته:"في يوم ما شعرت باليأس التام، ذهبت بعد نهاية الشوط الأول من المباراة ضد أتلتيك بيلباو غاضبًا للغاية وبدأت في البكاء، ثم طرق ميسي بابي وسألني عن سبب بكائي، قلت له لا شيء، ولكنه أصر على مساعدتي وأخبرني بضرورة اللعب بنفس الطريقة التي كنت ألعب بها مع سانتوس دون ضغوط، بعدها أصبحت أكثر حماسًا وبدأت تسير الأمور على ما يُرام".

وأما عن سبب رحيله عن برشلونة:"لم يكن دافعي هو الجوائز الفردية، لم أترك النادي حتى أكون الأفضل في العالم، في الأسبوع الأخير لي هناك قال لي ميسي : لماذا تغادر؟ هل تريد أن تصبح الأفضل في العالم؟ سأجعلك كذلك، ولكن هذه لم تكن المشكلة، كانت هناك أشياء شخصية أخرى".

وواصل حديثه:"باريس سان جيرمان كان أفضل اقتصاديًا مما كان عليه برشلونة في تلك الفترة، وكان هناك لاعبون برازيليون مثل تياجو سيلفا وماركينيوس، وكانوا جميعًا أصدقائي، اخترت المخاطرة ولم أفكر في الكرة الذهبية".

وفي نهاية حديثه قال نيمار إنه مر بذروة مسيرته مع باريس سان جيرمان، وظن وقتها أنه سيفوز بالكرة الذهبية، ولكن ذلك لم يحدث بسبب تعرضه للعديد من الإصابات.