ميسي: لا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي وبنزيما يستحق الكرة الذهبية

ليونيل ميسي يؤكد استحقاق بنزيما للكرة الذهبية، ويتحدث عن تصريحات ليفاندوفسكي عنه.

أكد ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي إنه غير مهتم بتصريحات روبرت ليفاندوفسكي عما قاله الأرجنتيني حول فوز البولندي بالكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "تي واي سي"، وتطرق خلالها للحديث عن ترشيح كريم بنزيما لجائزة الكرة الذهبية عن هذا الموسم.

وقال ميسي: "كل شخص يحق له أن يقول ما يريد، من الواضح أنه يستطيع التعبير عن نفسه وقول ما يريد".

وأضاف: "أنا بصراحة لا أشاركه ما قاله، ولا أعطيه الكثير من الاهتمام، هذا هو كل شيء، دعوه يقول ما يحلو له".

وعن ترشيح كريم بنزيما للكرة الذهبية: "أعتقد أنه لا توجد شكوك، من الواضح أن بنزيما مر بعام مذهل مع ريال مدريد".

وأكمل: "في النهاية توُج بدوري أبطال أوروبا وكان حاسمًا من بداية دور الـ 16 وحتى النهاية، لا أعتقد أنه هناك شك حوله".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد توج بدوري أبطال أوروبا بفضل الفوز في النهائي بهدف نظيف على ليفربول سجله فينيسيوس جونيور.