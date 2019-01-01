جريزمان: توقعت البداية الصعبة لي مع برشلونة

المهاجم الفرنسي يؤيد رأي مدربه في عدم كارثية الموقف

أكد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه كان يعلم بصعوبة الاندماج بشكل سريع بصفوف فريقه الجديد برشلونة.

جريزمان انضم لصفوف النادي الإسباني قادماً من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، في صفقة وصلت قيمتها 100 مليون يورو.

البداية لم تكن كما تمناها الفرنسي، بهبوط مستواه ومعدله التهديفي من ناحية، والأنباء حول خلافات مع نجوم الفريق أبرزهم ليونيل ميسي.

اللاعب قال عن هذه البداية الصعبة:"علمت منذ قدومي لبرشلونة أن الأمور لن تكون بهذه السهولة، مازلت أحتاج للمزيد من الوقت للتأقلم والتعلم".

وأضاف:"من الواضح أن اللعب كمهاجم في العمق أفضل بالنسبة لي، أؤمن بامتلاكي جميع المقومات للنجاح بهذا المركز لسنوات طويلة".

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وأما عن نصائح ديديه ديشان مدرب فرنسا له:"أخبرني أنني يمكنني تقديم أكثر من ذلك، لكن الأمور ليست كارثية أبداً".

يذكر أن جريزمان نجح في تسجيل 4 أهداف فقط مع برشلونة حتى الآن بجميع البطولات.