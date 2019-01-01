قائمة برشلونة – استمرار غياب ديمبلي أمام ليفانتي بالرغم من انتهاء الإيقاف

فالفيردي يستبعد ديمبلي من مباراة ليفانتي بالرغم من جاهزيته

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه ليفانتي في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع ليفانتي، يوم السبت في الجولة الحادية عشر من الليجا.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني، غياب عثمان ديمبلي بالرغم من انتهاء عقوبته، وموسى واجيه لقرار فني من المدرب، بينما يستمر غياب صامويل أومتيتي للإصابة.

وغاب اللاعب الفرنسي عن صفوف فريقه، في آخر مباراتين بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة إشبيلية،

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو.

خط الدفاع: سيميدو - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو – بيكيه – توديبو - لينجليت - فيربو جونيور.

خط الوسط: دي يونج – آرثر – فيدال – راكيتيتش – بوسكيتس.

الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان – انسو فاتي – بيريز.

ويتصدر الفريق الكتالوني صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.