فالفيردي يؤكد جهله بمطالب لاعبي برشلونة بعودة نيمار في الصيف الماضي

المؤتمر الصحفي للمدرب..

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أن لاعبي البرسا لم يخبروه شيئًا عن استعدادهم لتقليل رواتبهم في سبيل إعادة نيمار إلى البلوجرانا في الصيف المنقضي.

وكان جيرارد بيكيه، قائد دفاع برشلونة، قد خرج بتصريحات هامة في الأيام الماضية كشف فيها أنه وبقية اللاعبين أخبروا إدارة برشلونة باستعدادهم لتعديل عقودهم من أجل قواعد اللعب النظيف وعودة نيمار إلى الكامب نو.

برشلونة يستعد لخوض مباراة هامة في الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا على ليفانتي في المباراة المقرر لها يوم السبت ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأدلى فالفيردي بتصريحات بخصوص قضية نيمار خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، حيث قال "لم أعلم بأن اللاعبين أرادوا تخفيض رواتبهم من أجل نيمار، كذلك لم يعرضوا الأمر عليّ من قبل."

مدرب أتليتيك بلباو السابق تحدث أيضًا عن ليفانتي والمباراة، فقال "إنهم فريق يضغط دائمًا من الأمام ولديهم حلولًا هجومية كثيرة، يهاجمون بعدد كبير من اللاعبين إلى جانب سرعتهم في استرداد الكرة والهجمات المرتدة."

"لقد كانوا يعانون من عدم الاستقرار إلى حد ما في بداية الموسم، ولكن بعد مباراتهم في الأنويتا (الفوز بهدفين لهدف على ريال سوسيداد الأربعاء الماضي)، الأمور عادت إلى الطريق الصحيح معهم."

وتطرق فالفيردي للحديث عن حال عدد من لاعبيه، فعن فرانكي دي يونج قال "من الواضح للجميع أن فرانكي كان جيدًا ومنحنا الكثير من النضارة في كلا الحالتين، عندما نمتلك الكرة أو نتراجع خلفها. في الدفاع يمنحنا الكثير من القوة، فهو يمتلك قوة بدنية مميزة، لا نزال ننتظر منه الكثير."

عن الحالة البدنية لصامويل أومتيتي "سوف نختبر حالته واستجابته للعلاج من عدمها خلال مران اليوم، مشكلتنا الوحيدة معه هي افتقاده للاستمرارية في الأعوام الماضية، لنرى إذا ما كان سيستطيع حل هذه المشكلة، لدينا منافسة جيدة في الفريق."

وعن كليمون لونجليه "إنه لاعب موثوق به للغاية، محترف عظيم قد حل لنا مشكلة بعد قدومه العام الماضي بسبب أومتيتي، مستواه مرتفع للغاية."

ليونيل ميسي، يستعد للعودة من جديد إلى المنتخب الأرجنتيني من أجل خوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وأوروجواي، وذلك بعدما انتهى إيقافه من قبل اتحاد أمريكا اللاتينية، وقلل فالفيردي من احتمالية إجهاد أو تأثر الليو بالجولة الودية المقبلة.

"نعلم أنه إذا كان ميسي متاحًا، فسيطلبه الكثيرون، من الطبيعي أن يذهب بصورة منتظمة للجولة الدولية، هذا أمر لا يُصدر أي مشكلة لنا."

وأخيرًا، فتحدث عن أنطوان جريزمان، والذي بدا غاضبًا لجلوسه على دكة البدلاء خلال مباراة بلد الوليد الأخيرة، والتي فاز فيها برشلونة بخماسية لهدف، وعاد فالفيردي وقلل أيضًا من احتمالية وجود أي أزمة بالنسبة للدولي الفرنسي.

"يلعب بانتظام، لا أحب الحديث في مثل هذه الأمور، ولكنه يلعب بصورة طبيعية وسيظل ما دام يحقق لنا تطلعاتنا فيه."