فافر: لا يمكن إيقاف ميسي وننتظر هدية من برشلونة

موقف صعب لدورتموند من أجل الصعود لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

مدح لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند، ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، مؤكداً أنه لا يمكن إيقافه.

ميسي قاد الفريق الكتالوني لإسقاط نظيره الألماني بنتيجة 3/1، في الجولة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

النجم الأرجنتيني نجح في صناعة الهدف الأول للويس سواريز، وسجل الثاني بنفسه وساهم أيضاً في الثالث لأنطوان جريزمان، بينما أحرز جادون سانشو هدف دورتموند الوحيد.

فافر قال بعد المباراة:"لعب اليوم كمهاجم وهمي، يتحرك بطريقة رائعة جداً بين الخطوط وعندما يستلم الكرة، ما يمكنك أن تفعل معه؟ ميسي لا يمكن إيقافه".

وأضاف:"بدأنا بشكل بطيء جداً ولكن في الشوط الثاني تحسن المستوى وصنعنا بعض الفرص".

جلوس سانشو على دكة البدلاء:"أوضحت قبل المباراة، كنت بحاجة للاعبين يجيدون الضغط ومن هذا المنطلق وضعت التشكيل".

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موقف فريقه من التأهل:"علمنا من البداية أن هذه المجموعة صعبة جداً، علينا الفوز على سلافيا براج وانتظار فوز برشلونة على إنتر".

يذكر أن النتيجة صعدت ببرشلونة بشكل رسمي لدور الـ16، حيث يحتل المركز الأول بـ11 نقطة، مقابل 7 لكل من إنتر ودورتموند، ونقطتين فقط لسلافيا براج الأخير.