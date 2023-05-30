خاص | ليونيل ميسي يُوقع للهلال في هذا الموعد

الصفقة الحلم باتت قريبة من الواقع

لا يعلو صوت في الهلال على صوت صفقة انضمام ليونيل ميسي للفريق عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف.

مستقبل بطل العالم معلق بين البقاء في العاصمة الفرنسية أو العودة إلى برشلونة أو اللعب في أمريكا أو السعودية، وترجح المصادر الخيار الأخير خاصة مع المشاكل المالية والبيروقراطية التي يُواجهها النادي الإسباني مع رابطة الدوري وصعوبة توصله لاتفاق يسمح له باستعادة نجمه.

أسهم فرضية الهلال ارتفعت في الساعات الأخيرة خاصة مع الحديث عن عرض ضخم يتضمن توقيع ميسي على عقد يمتد لموسمين مقابل حصوله على 400-600 مليون يورو سنويًا.

مصادرنا الخاصة في السعودية أكدت أن ميسي سيُوقع للهلال بعد أسبوعين ليضع حدًا للتكهنات الكبيرة حول مستقبله.

يُشار إلى أن النصر كان قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي، وقد وقع اللاعب على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، وتترقب السعودية فتح سوق الانتقالات الصيفي القادم حيث من المتوقع أن يشهد انضمام عديد النجوم العالميين الناشطين في أوروبا لأندية دوري روشن.