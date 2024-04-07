سجل وصنع وأنقذ مشجعة .. ميسي يتألق في عودته إلى صفوف إنتر ميامي!

"البولجا" يعود بعد غياب للإصابة

عاد ليونيل ميسي أخيراً لصفوف إنتر ميامي بعد غياب لقرابة الشهر بسبب الإصابة، وساهم في تعادل ناديه 2-2 ضد كولورادو رابيدز.

ولم يشارك النجم الأرجنتيني مع ناديه منذ 13 مارس الماضي، وغاب أيضاً عن مباراتي الأرجنتين بتوقف مارس الودي الدولي بسبب معاناته من إصابة غيبته عن آخر أربع مباريات لإنتر ميامي.

وشارك "البولجا" بديلاً في الشوط الثاني فجر الأحد واحتاج فقط 12 دقيقة ليوقع على هدف التعادل لناديه بتسديدة بيسراه ارتطمت بالمدافع وذهبت للشباك.

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وبعد دقيقتين فقط من الهدف، ساهم ميسي في صناع هدف التقدم الذي سجله ليو ألفونسو لحساب ناديه، ولكن فشل ميامي في التمسك بالنقاط الثلاثة بعد تلقيه هدف التعادل بالدقيقة 88.

وكعادة لقاءات إنتر ميامي بحضور ميسي، تحول اللقاء لحدث إعلامي ترقباً لعودة الأرجنتيني من الإصابة، إذ كان الملعب ممتلئاً عن آخره، وسط حضور من عديد المشاهير وابرزهم المطرب دادي يانكي الذي جمعه حديث ودي مع ميسي قبل اللقاء.

وشهد اللقاء محاولة مشجعة صغيرة اقتحام الملعب، وهو ما نجحت فيه ووصلت إلى ميسي لالتقاط صورة معه، وهو ما حرص على تلبيته اللاعب ومنع الأمن من إبعادها حتى التقطت صورتها.

وبهذا التعادل، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 12 نقطة بالترتيب الثاني مناصفة مع فيلاديلفيا، وبفارق نقطتين عن المتصدر نيويورك ريد بولز بعد مرور سبع جولات من عمر الدوري الأمريكي بمجموعته الشرقية.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة ضد مونتيري لحساب دوري أبطال الكونكاكاف الخميس المقبل، وهو الذي خسر ذهاباً 2-1 على أرضه وسط أجواء متوترة، وسيحاول قلب النتيجة مستعيناً بعودة ميسي الذي أكد مدربه تاتا مارتينو عقب التعادل مع كولورادو أن ليس واضحاً بعد مدى إمكانية مشاركته كأساسي في لقاء المكسيك.