صحيفة | تين كات مهاجمًا صفقة الاتحاد الجديدة "يفتقد لأبجديات كرة القدم"

المدرب يُهاجم صفقة النادي الجديدة

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن هينك تيك كات المدير الفني للاتحاد هاجم بقوة أحد اللاعبين الجدد الذين ضمتهم الإدارة في سوق الانتقالات الشتوي الجاري أملًا في تحسن نتائج الفريق.

الفريق الغربي يستعد لمواجهة أولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال الذي سيُقام مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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الاتحاد ضم خلال ميركاتو يناير الثلاثي ليوناردو خيل وبرونو أوفيني ومحمد الثاني مهاجم الفيصلي، وفي طريقه للتعاقد مع أيوب الكعبي من الوداد المغربي وأنيس البدري من الترجي التونسي.

الصحيفة أوضحت أن المدرب الهولندي أبلغ إدارة الاتحاد أن محمد الثاني يفتقد لأبجديات كرة القدم وغير مؤهل أبدًا للعب مع فريق كبير بحجم العميد السعودي.

الاتحاد كان قد أعلن ضم المهاجم صاحب الـ22 عامًا من الفيصلي بالإعارة حتى نهاية الموسم، علمًا أنه لم يلعب أي دقيقة مع فريقه السابق هذا الموسم واكتفى بالظهور في 3 مباريات فقط خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي بجانب مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.