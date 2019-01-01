ميرتساكر: إيمري هو الرجل الصحيح لقيادة أرسنال

قبل المواجهة الحاسمة مساء اليوم الخميس أمام رين

يعتقد بيير ميرتساكر مدافع أرسنال السابق، أن أوناي إيمري هو الرجل المناسب لقيادة المدفعجية في المستقبل.

ميرتساكر الذي اعتزل كرة القدم الموسم الماضي، يعمل حالياً كمدرب لفريق أكاديمية النادي الإنجليزي.

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الألماني تحدث عن الموسم الأول لإيمري مع أرسنال، والبداية الطيبة التي يحظى بها الإسباني مع الفريق اللندني".

وقال ميرتساكر في تصريحات صحفية:"نحن سعداء جداً بما يقدمه في الوقت الحالي، والطريقة التي قام استخدمها لتغيير مسار النادي".

وأضاف:"أحاول دعمه بقدر الإمكان بحكم سنواتي الطويلة هنا مع أرسنال".

وتابع:"فريدي ليونبيرج يتعامل معه بشكل أكبر لأنه مدرب فريق تحت 23 عاماً، حيث يدعمه ببعض اللاعبين الشباب".

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واستكمل:"أحاول توجيه اللاعبين الصغار نحو المسار الحالي للنادي، لكن أوناي يتحدث معي كثيراً ويمكنني الذهاب لمكتبه في أي وقت".

يذكر أن أرسنال يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم الخميس، حيث يلعب ضد رين الفرنسي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد سقوطه خارج ملعبه 3/1 في الذهاب.