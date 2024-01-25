بلفظ خارج .. ميدو يسخر من علاج محمد صلاح في ليفربول ويتراجع سريعًا!

"لو كنت مكانه لأخذت العلاج بالأوزون في مركبة فضائية!"

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أثار النجم المصري أحمد حسام "ميدو"، لاعب توتنهام وروما السابق، جدلًا واسعًا بعد هجومه اللاذع على محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، بسبب رحيله عن معسكر الفراعنة.

ونشر "ميدو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (X) "تويتر سابقًا"، عبارة ساخرة من قائد الفراعنة، بصورة من تدريبات صلاح في ليفربول اليوم، ملمحًا إلى أن مثل هذه التدريبات كان من الممكن أن يؤديها في معسكر المنتخب في كوت ديفوار دون أن يرحل إلى إنجلترا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

Mido X

وانتشرت التغريدة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها بلحظات نشر "ميدو" تغريدة جديدة تراجع فيها عن سخريته من محمد صلاح، قائلًا: "يا جماعه أنا بهزر والله واكتر واحد دافعت عن صلاح في موقفه بس أنا لو مكانه دلوقتي هنزل صورة وأنا في مركبة فضاء بتعالج بالأوزون مش صورة تقويات بالاساتيك".

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وكان رامي عباس، وكيل محمد صلاح، قد نشر تغريدة قبل دقائق فتح خلالها النار على كل منتقدي نجم ليفربول.

جاء ذلك بعد دقائق من تغريدة أخرى نشرها صلاح عبر حسابه بموقع "تويتر"،تحدث خلالها عن بداية مرحلة التأهيل والعلاج في ليفربول، عقب مغادرة معسكر المنتخب.

يذكر أن صلاح كان قد غادر معسكر منتخب مصر في أبيدجان، عقب مباراة الرأس الأخضر التي شاهدها من المدرجات بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

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