ميدو : يجب أن يحصل المدربين العرب على الفرصة بالدوري السعودي

جائزة أفضل مدرب يستحقها كل من يعمل معي سواءً في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو عن سعادته وفخره بالحصول على جائزة المدير الفني الأفضل بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدو قال في تصريحات إذاعية : جائزة أفضل مدرب يستحقها كل من يعمل معي سواءً في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري.

ووقع اختيار اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين على المدير الفني المصري، كأفضل مدرب خلال الجولة الـ23 من المسابقة.

🗣️ ميدو: يجب أن يحصل المدرب العربي على فرصته التدريبية في @SPL pic.twitter.com/uSlrEk5pYE — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 12, 2019

وتحول ميدو للحديث عن نادي الهلال الذي تعادل معه الجولة الماضية وقال : "لم أبالغ عندما وصفت الهلال بأنه أفضل فريق في آسيا، فهو يمتلك لاعبين وجهاز فني على مستوى عالي".

وبالتحدث عن أسطورة الهلال والكرة السعودي سامي الجابر قال : "سامي الجابر قيمة فنية كبيرة، وأرى ذلك في كل المحافل الدولية، وأشاهد كيف يتعامل مسؤولين ولاعبين كبار معه".

جيسوس : سأختار ثلاثي الهلال للاحتراف في أوروبا

وأنهى ميدو تصريحاته بضرورة منح الفرصة للمدربين العرب في الدوري السعودي وقال : "يجب أن يحصل المدرب العربي على فرصته التدريبية، نظرًا لوجود كفاءات كبيرة".

يُذكر أن نادي الوحدة يحتل المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين السعودي، تحت قيادة ميدو، حيث جمع الفريق 36 نقطة".