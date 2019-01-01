جيسوس : سأختار ثلاثي الهلال للاحتراف في أوروبا

لم يتوقع قرار إقالته وجاء الأمر بشكل مفاجئ بالنسبة له

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي عن العديد من الكواليس الخاصة به عقب رحيله عن قيادة الزعيم.

جيسوس قال في تصريحاته على قناة العربية عبر برنامج "في المرمي" أنه لم يتوقع قرار إقالته وجاء الأمر بشكل مفاجئ بالنسبة له.

وبالحديث عن التعاقدات التي قام بها قال : أنا اخترت جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم الهلال بخلاف عموري ولاعب أخر، واتصل بي سامي وعرض عموري علي وشاهدت مباراة مباراة له ووافقت فوراً على التعاقد معه.

وحول إمكانية التعاقد مع لاعبين سعوديين للاحتراف واللعب تحت قيادته قال : لو كان الخيار أمامي لاختيار لاعبين سعوديين في مهمتي المقبلة لاخترت سالم الدوسري، سلمان الفرج ومحمد كنو.

🗣️ ميدو: يجب أن يحصل المدرب العربي على فرصته التدريبية في @SPL pic.twitter.com/uSlrEk5pYE — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 12, 2019

وأكمل البرتغالي حديثه بشكل رقمي وقال : "خسرت مباراة واحدة من مجموع ٢٦ مباراة، وأخبار تعاقد الاندية البرتغالية معي جعل ادارة الهلال تبادر في طلب تمديد العقد، ولكن الإقالة كانت غير متوقعة.

إدارة الهلال برئاسة محمد بن فيصل قررت إنهاء عمل جيسوس والتعاقد مع المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين السابق.

وعن هذا الأمر علق جيسوس قائلاً : "لم تعجبني طريقة إقالتي، كنت أريد الاستمرار لكن رئيس الهلال الجديد لم يرغب في بقائي".

وأضاف جيسوس تصريحاته ليؤكد أن الكابتن سامي الجابر والمستشار تركي آل الشيخ لو كانا متواجدين حتى الآن لكان استمر في تدريب الهلال.

يُذكر أن جيسوس سيصل إلى الرياض من أجل العمل كمستشار فني للأكاديمية التي أعلن عنها معالي المستشار تركي آل الشيخ.