ميدو : الوحدة خسرني والمدير الفني يجب أن لا يمتلك حساب على تويتر

إدارة الوحدة كانت قد أقالت ميدو عقب تعديه لفظيًا على أحدى مشجعي الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني المصري حسام ميدو المدير الفني المُقال من تدريب نادي الوحدة السعودي أن الأخير خسره كمدير فني للفريق خلال الفترة الماضية نظراً لحاجة اللاعبين إلى الاستقرار.

ميدو قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" : " بالتأكيد الوحدة خسر ميدو فنيًا، فإن تغيير المدربين أمر صعب على اللاعبين، ولكنني مُشفق على الإدارة".

إدارة الوحدة كانت قد أقالت ميدو عقب تعديه لفظيًا على أحدى مشجعي الفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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(📸: @Turki_alalshikh ) pic.twitter.com/8tLuWa8CN4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

ميدو قال في تصريحاته : "رغم توضيح حقيقة الأمر من جانبي إلا الإدارة وقعت تحت ضغط كبير، أعذرهم لاتخاذ قرار إقالتي، فالأمر بات أكثر من كرة القدم".

وعن الفترة المقبلة وتعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي قال : " قررت ألا أكتب بنفسي على تويتر، بل ستتولى شركة خاصة محترفة إدارة الحساب الخاص بي".

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وأضاف ميدو : " الأفضل لأي مدرب ألا يكون له حساب على تويتر لأنه من الممكن أن يؤثر على تركيزه، وهذا حال كل المدربين الكبار مثل جوارديولا".

وأنهى ميدو تصريحاته للحديث عن مستقبله على الصعيد العملي : "أمتلك أكثر من عرض داخل مصر لتولي تدريب أحد الفرق الجماهيرية، ولن أكشف عن اسمه، كما أنني أدرس حاليًا عرضًا من إحدى القنوات غير الناطقة باللغة العربية لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية".