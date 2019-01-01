رامون دياز يفتح الباب للعودة إلى الهلال من جديد

لا يُمانع العودة إلى قيادة الفريق مُجدداً خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الحالي لنادي بيراميدز المصري الباب أمام العودة لقيادة ناديه الأسبق الهلال السعودي.

دياز قال في تصريحات صحيفة لبرنامج "صدى الملاعب" إنه لا يُمانع العودة إلى قيادة الفريق مُجدداً خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب الأرجنتيني المُخضرم : " لا يوجد مدير فني يرفض تدريب فريق مثل الهلال، حاليًا أنا ملتزم بمشروع واعد وطموح في بيراميدز، أما بعد ذلك لا داعي أن أقول أنا رهن إشارة الزعيم".

وبرر دياز علاقته الجديد بالهلال قائلاً : "امتلكت علاقة طيبة مع الجميع أثناء قيادة الهلال ، وبالتأكيد انعكس ذلك على اللاعبين وقدموا أفضل ما لديهم".

وبالتحول للحديث عن تجربة دياز الثانية بالدوري السعودي وبالتحديد نادي الاتحاد قال : " الاتحاد كان الوضع مختلف تمامًا عن الهلال، فالفريق كان جديد كليًا ويحتاج لإعادة بناء واختيارات اللاعبين الأجانب لم تكن موفقة.

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(📸: @Turki_alalshikh ) pic.twitter.com/8tLuWa8CN4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

ورداً حول الفارق بين الكرة السعودية والمصرية قال : "كرة القدم السعودية تعتمد على المهارة والأداء التكتيكي داخل الملعب، ولكن الكرة المصرية تمتاز بالسرعة والقوة واللياقة العالية".

يُذكر أن نادي بيراميدز تنتظره مواجهتين هامين جداً في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يواجه الأهلي غداً الخميس ثم الزمالك الأسبوع المقبل.