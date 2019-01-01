ميدو: الزمالك لديه مشكلة دفاعية وهذا الأنسب لتعويض غياب ساسي

إصابة فرجاني ساسي تضع الجهاز الفني في مأزق إيجاد بديل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وضع أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني الأسبق للزمالك والوحدة السعودي، يده على أهم ما يعيب الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لديه أزمة في الجانب الدفاعي، تسبب له مشكلات في كل مباراة.

الفارس الأبيض نجح بالأمس في التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بالتغلب على حسنية أكادير المغربي بهدف نظيف، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن إياب ربع النهائي.

فرجاني ساسي: شكرًا لجمهور الزمالك وسأعود لمواصلة مشوار البطولات

وقال ميدو، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "الزمالك لديه مشكلة دفاعية يواجهها كل مباراة ألا وهي الكرات الثابتة، تسببت في هزيمته أمام المصري في المباراة الماضية، وأكادير بالأمس كان فريقًا شرسًا شكل خطورة على مرمى الأبيض، لأنه عيب الزمالك هو ميزة لدى الفريق المغربي، يجيد لعب الكرات الثابتة، لذلك تفوق في المباراة رغم هزيمته".

وتحدث المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض عن إصابة التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق: "إصابة ساسي أتت في وقت صعب ومن الصعب تعويضه، لأنه لا يوجد مثله في مصر، والآن على الجهاز الفني أن يجد لاعب مهاري للعب بجوار طارق حامد، لنقل الهجمات بصورة جيدة كما كان يفعل التونسي.

"أرى أن محمود عبد العزيز هو الأنسب لخلافته حاليًا وإن كان ليس مناسبًا في كافة المباريات، ربما أربع أو خمس فقط طوال الموسم، لكنه في الفترة الحالية ونحن مقبلين على مواجهتي الإسماعيلي وبيراميدز فهو الأنسب".

وأضاف: "ما لا يعلمه الكثيرون أن أحمد سيد زيزو يمكنه خلافة ساسي بجدارة، فهو ليس جناح بالأساس بل لاعب رقم 8 على دائرة منتصف الملعب، وكان يؤدي مهام هذا المركز بجدارة في ليرس البلجيكي، لذلك يمكن لجروس الاعتماد عليه هو أو محمود عبد العزيز".

وتعرض التونسي للإصابة بكسر فوق كعب القدم، خلال الشوط الأول من المباراة، لم يستطع على إثر استكمال اللقاء، ليخرج وينزل محمد إبراهيم بدلًا منه.

من المنتظر أن يغيب التونسي لمدة ستة أسابيع عن الملاعب، وسيتكفل الاتحاد التونسي بعلاجه بعد موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

وسيلاقي الفارس الأبيض في نصف نهائي الكونفدرالية الفائز من مواجهة النجم الساحلي أمام الهلال السوداني، المقرر إقامتها في 22 من إبريل الجاري.