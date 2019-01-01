فرجاني ساسي: شكرًا لجمهور الزمالك وسأعود لمواصلة مشوار البطولات

الفارس الأبيض صعد لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب حسنية أكادير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، فوز فريقه أمام حسنية أكادير المغربي إلى الدعم الجماهير، متوجهًا لهم بالشكر.

الفارس الأبيض تأهل بالأمس إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد التغلب على الفريق المغربي بهدف وحيد، سجله إبراهيم حسن، على ملعب الجيش بالسويس، في إياب ربع النهائي.

رسميًا - الزمالك يعيد خالد جلال مدربًا عامًا بصلاحيات فنية

وتعرض التونسي للإصابة بكسر فوق كعب القدم، خلال الشوط الأول من المباراة، لم يستطع على إثر استكمال اللقاء، ليخرج وينزل محمد إبراهيم بدلًا منه.

ساسي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك على التأهل، اللاعبون رجال على طول، وشكرًا لجمهورنا العظيم سبب الفوز".

وأضاف: "قدر الله وما شاء فعل على الإصابة، وإن شاء الله ارجع قريب ونواصل المشوار بالانتصارات والبطولات مع نادي الزمالك والمنتخب، الحمد لله ومبروك الصعود، شكرًا لدعمكم واهتمامكم".

الف مبروك على التأهل، اللاعبين رجال علطول

وشكرا لجمهورنا العظيم سبب الفوز

وقدر الله ماشاء فعل على الإصابة وان شاء الله أرجع قريب ونواصل المشوار بالانتصارات والبطولات مع نادى الزمالك والمنتخب

الحمد لله ومبروك الصعود 🙏🏻🏆

شكرا لدعمكم و اهتمامكم ❤ — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) ١٥ أبريل ٢٠١٩

من المنتظر أن يغيب التونسي لمدة ستة أسابيع عن الملاعب، وسيتكفل الاتحاد التونسي بعلاجه بعد موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

وسيلاقي الفارس الأبيض في نصف نهائي الكونفدرالية الفائز من مواجهة النجم الساحلي أمام الهلال السوداني، المقرر إقامتها في 22 من إبريل الجاري.