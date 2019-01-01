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كأس الاتحاد الأفريقي

فرجاني ساسي: شكرًا لجمهور الزمالك وسأعود لمواصلة مشوار البطولات

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الفارس الأبيض صعد لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب حسنية أكادير

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أرجع التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، فوز فريقه أمام حسنية أكادير المغربي إلى الدعم الجماهير، متوجهًا لهم بالشكر.

الفارس الأبيض تأهل بالأمس إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد التغلب على الفريق المغربي بهدف وحيد، سجله إبراهيم حسن، على ملعب الجيش بالسويس، في إياب ربع النهائي.

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وتعرض التونسي للإصابة بكسر فوق كعب القدم، خلال الشوط الأول من المباراة، لم يستطع على إثر استكمال اللقاء، ليخرج وينزل محمد إبراهيم بدلًا منه.

ساسي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك على التأهل، اللاعبون رجال على طول، وشكرًا لجمهورنا العظيم سبب الفوز".

وأضاف: "قدر الله وما شاء فعل على الإصابة، وإن شاء الله ارجع قريب ونواصل المشوار بالانتصارات والبطولات مع نادي الزمالك والمنتخب، الحمد لله ومبروك الصعود، شكرًا لدعمكم واهتمامكم".

من المنتظر أن يغيب التونسي لمدة ستة أسابيع عن الملاعب، وسيتكفل الاتحاد التونسي بعلاجه بعد موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

وسيلاقي الفارس الأبيض في نصف نهائي الكونفدرالية الفائز من مواجهة النجم الساحلي أمام الهلال السوداني، المقرر إقامتها في 22 من إبريل الجاري.

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