بيان - الاتحاد التونسي يؤكد حاجة ساسي لتدخل جراحي ويطلب تحمل تكاليف علاجه

فرجاني ساسي لم يستطع استكمال مواجهة حسنية أكادير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تواصل الاتحاد التونسي لكرة القدم مع مجلس إدارة نادي الزمالك، للاستفسار عن تفاصيل إصابة التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها بالأمس.

لاعب الوسط أصيب خلال الشوط الأول من مواجهة حسنية أكادير المغربي، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليخرج وينزل محمد إبراهيم بدلًا منه.

وأوضح الاتحاد التونسي أن ساسي أصيب بكسر فوق كعب القدم، مما يستدعي الأمر تدخلًا جراحيًا سريعًا، مؤكدًا أنه سيغيب مدة أقصاها ستة أسابيع.

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الجانب التونسي أضاف في بيانه: "بادرت الجامعة التونسية بالاتصال بنادي الزمالك المصري حتى يتمكن اللاعب من العودة إلى تونس، للتكفل بكامل مراحل العلاج، حتى يكون جاهزًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "بهذه المناسبة تتقدم الجامعة بالشكر الجزيل لنادي الزمالك لتفهمهم وموافقتهم على طلب الجامعة".

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وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات أنجولا ومالي.

يذكر أن الزمالك نجح في الفوز أمام حسنية أكادير بهدف نظيف، ليتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.