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تصفيات كأس أوروبا

مويس كين ردًا على تصريحات والده: لا أعرف عن ماذا تتحدث

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الأمور ستتضح قريبًا بسبب المشاكل العائلية للاعب
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

رد المهاجم الإيطالي مويس كين، على إدعاءات والده، والتي صرح بها عقب تألقه في الأونة الأخيرة.

وسجل كين هدفين بقميص إيطاليا في تصفيات يورو 2020، ليصبح ثاني أصغر لاعب يسجل بقميص المنتخب.

كما سبق له أن تألق في مواجهة أودينيزي ليسجل ثنائية أمام جماهير يوفنتوس ستيديوم.

وكان والد كين البالغ 18 عامًا، قد قال أن يوفنتوس مازال يُدين له بجرارين تم وعده بهما أثناء انتقال اللاعب لصفوف يوفنتوس.

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وكان كين قد أكد أن ولاءه لوالدته فقط التي ساعدته ليصل إلى تلك المرحلة في مسيرته الكروية دون إشارة لوالده.

وقال كين عبر "إنستجرام ستوري": "جرارات؟ لا أعرف عن ماذا تتحدث، إذا كنت هذا الرجل اليوم، فالشكر الوحيد سيكون لأمي، وهذا جميع ما سأقوله، لا تنسى الشخص الذي أطعمك".

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وانفصلت عائلة اللاعب الشاب، منذ فترة طويلة، إلا أن الصراع عاد مجددًا للظهور منذ ارتداءه قميص المنتخب الإيطالي والتسجيل.

ويعد كين أول لاعب يشارك في الدوري الإيطالي من مواليد عام 2000.

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