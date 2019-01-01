حوار جول - شيكابالا: هذا سر ابتعادي عن الإعلام، وأتمنى الاعتزال بقميص الزمالك

نادرًا ما يتحدث للإعلام، لكنه خص موقع جول بحوار استثنائي..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

كما هي الحال جغرافيًا، لم يكن طريق ابن النوبة إلى القاهرة قصيرًا على الإطلاق، حيث كان منعرجاته كثيرة والعوائق فيه أكثر، بيد أنّ شيكابالا كوفئ في نهاية الطريق على مجموع أعماله المقدّمة، ليكون الجزاء من جنس العمل.

بالنسبة لجمهور الزمالك كان شيكابالا الفارس الذي يحمل سراجًا منيرًا يُحاول به إضاءة ليل الأبيض الحالك، وهو ما جسده موسم 2010/2011، لدرجة أن مانويل جوزيه، مدرب الأهلي الأسطوري، بعد عودته في النصف الثاني من ذلك الموسم لإحياء مسيرة الأهلي، نصح المنافسين بمراقبة شيكابالا فقط لكبح جماح الزمالك.

أقدام «شيكا» ليست بحاجة للمزيد من عبارات الإطراء، الموهبة والتقنية والسرعة والأهداف والتمريرات الحاسمة والانطلاقات الصاروخية والمراوغات فوق الخيالية والتحكم المدهش بالكرة والتواضع الرهيب والعشق الفريد للفريق والتسديدات الصاروخية والركلات الثابتة جعلت منه مفخرة الانتاج الكروي الزملكاوي.

في بداية تصريحاته الخاصة لموقع جول تحدث شيكابالا عن عدم ظهوره الإعلامي فقال «الناس تعتقد أنني أتكبر على الإعلام بسبب عدم ظهوري، لكن هذا غير صحيح، أنا لاعب كرة قدم وأحب الحديث دائمًا في أرض الملعب فقط».

إلا أن شيكابالا ضرب المثل الإنساني، عندما قرر أن يكون الظهور الأول على قناة الغريم التقليدي، الأهلي، في أعقاب حادثة بورسعيد عام 2012.

وقال أفضل لاعب في مصر 2011 «بالفعل كان هذا أول ظهور لي في الإعلام، لقد أردت إرسال رسالة إنسانية في المقام الأول، كان هذا أقل شيء يُمكنني تقديمه للضحايا، ولم يكن بوسعي التأخر عن هذا الواجب الانساني».

وعن تلك الحادثة يقول الفهد الأسمر «عرفنا ما حدث في بورسعيد في النفق خلال مباراة الإسماعيلي ما حدث، وأقسمنا أننا لن نخوض الشوط الثاني، تحدثت مع الكابتن حسن شحاتة وذهبت لغرفة خلع ملابس الإسماعيلي وقررنا عدم خوض الشوط الثاني».

أضاف في نفس السياق «كنا في البداية نظن أن الأمر بسيط، لكننا لم نكن نعرف أن عدد الضحايا كبير للغاية، الأمر كان صعبًا علينا، لذلك حاولت إرسال رسالة من خلال ظهوري على قناة الأهلي وإنهاء فتنة كبيرة».

ووصف اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بأن ما حدث في بورسعيد هو أسوأ صدمة تعرض لها في مسيرته، قائلاً «ما حدث في بورسعيد هو أسوأ صدمة تعرضت لها وأثرت في مشواري الكروي، وصلت لمرحلة كره كرة القدم، كنت أنا واللاعبين ننزل إلى التدريبات لا نرى أي شيء».

وفي ختام تصريحاته، تطرق شيكابالا للحديث عن ارتباط جمهور الزمالك به، ومدى السعادة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن عودته للفريق بداية من الموسم المقبل، فقال «لا يوجد شيء بالنسبة لي يُضاهي حب جمهور الزمالك».

«جمهور الزمالك هو صاحب الفضل الأول والأخير على شيكابالا، أنا واحد منهم، ومكاني بينهم، وتربيت في النادي، وأتمنى الاعتزال بين جدرانه».