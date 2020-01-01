موهبة تشيلسي: حققت حلمي وسيكون من الجنون الانضمام للمنتخب

لا أصدق ما حدث..

أعرب بيلي جيلمور، لاعب تشيلسي، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مباراة إيفرتون بالكامل، معتبرًا أن الأمر كان بمثابة الحلم وتمكن أخيرًا من تحقيقه.

وفاجأ فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، الجميع بإشراك جيلمور أمام كتيبة أنشيلوتي، في المباراة التي انتصر فيها النادي اللندني برباعية نظيفة وقدّم جيلمور أداءً كبيرًا.

صاحب الـ18 عامًا كان من نجوم المباراة، إذ أكمل 74 تمريرة صحيحة - أكثر من أي لاعب آخر - إلى جانب دقة تمرير وصلت إلى 92.5%.

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جيلمور في تصريحات بعد المباراة قال "كان الأمر رائعًا، لقد كان حلمًا لي بأن أشارك في مباراة كاملة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الأهم من ذلك هو الحصول على الثلاث نقاط. نأمل أن نواصل في طريق الفوز الحالي.".

كما أضاف وهو يضحك "عرفت أنني سأشارك في المباراة هذا الصباح فقط، أخبرونني وأنا على الإفطار.".

وتمنى جيلمور أن يقوم بتمثيل المنتخب الاسكتلندي الأول في الفترة المقبلة، حيث كان جزءًا من منتخبات الفئات السنية من 15 وحتى 21 عامًا، ولكنه اعتبر أن حدوث الأمر حاليًا سيكون "جنونًا لا يُصدق".

وأتم قائلًا "لنكون منصفين، الأمر من درب الجنون بعض الشيء. سيكون من المدهش أن يتصل بي أحد من أجل الانضمام إلى المنتخب. أنا بحاجة إلى مواصلة العمل وأبذل قصارى جهدي وأن أحصل على هذه الفرصة قريبًا.".

يذكر أن تشيلسي قد اضطر هذا الموسم إلى الاعتماد على لاعبي أكاديميته الشباب بسبب حظر الانتقالات في الصيف الماضي، ورغم فك الحظ في الشتاء لكن لم تقم إدارة إبراموفيتش بالتعاقد مع أي لاعب وواصلت اعتمادها المضني على الشباب فقط.