مونشي يقرب دي فرانشيسكو من إشبيلية

الثنائي يجتمع من جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن أويزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما السابق، قريب من قيادة إشبيلية الموسم المقبل نظراً لقوة علاقاته مع المدير الرياضي مونشي.

وسبق للثنائي العمل معاً في روما الموسم الماضي، ولكن مونشي رحل إلى إشبيلية الشهر الماضي، وقبلها تمت إقالة دي فرانشيسكو لسوء النتائج.

وذكرت "كوريري" أن مونشي رشح دي فرانشيسكو لإدارة فريقه بسبب العلاقة القوية بين الطرفين منذ وقتهما في العاصمة الإيطالية.

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وأشار التقرير أن دي فرانشيسكو تواجد بإسبانيا في الأيام الأخيرة وحضر لقاء الديربي الأندلسي الذي انتصر فيه إشبيلية على نظيره ريال بيتيس مطلع الأسبوع.

وفي المقابل، أكدت "موندو" أن خواكين كاباروس سيستمر في منصبه الموسم المقبل ولن يتم تعيين دي فرانشيسكو على الرغم من معاناة المدرب الحالي من اللوكيميا.

الجدير بالذكر أن كاباروس نجح في تحسين نتائج إشبيلية في الأسابيع الأخيرة وأعاد الفريق للمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وينتظره لقاء حاسم الأحد أمام خيتافي.