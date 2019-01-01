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إنتر وميلان يتنافسان على خدمات مالكوم ونجوم أياكس

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أهداف مشتركة لقطبي ميلانو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن قطبي ميلانو إنتر وميلان ركزا اهتمامها على عدد من الأهداف المشتركة في سوق الانتقالات المقبلة بغية تدعيم الفريق.

ويتنافسان الفريقان حالياً على ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل إنتر الترتيب الثالث، بينما يأتي ميلان خلفه رابعاً.

وذكرت "كوريري" أن دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس، يثير إعجاب الفريقين، خصوصاً بعد العرض القوي الذي قدمه أمام يوفنتوس في تورينو هذا الأسبوع.

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وأشار التقرير أن المشكلة تكمن في سعر دي بيك المرتفع الذي يصل إلى 50 مليون يورو، ووجود منافسة من قبل توتنهام، بوروسيا دورتموند، وآخرين مهتمين بالهولندي الشاب.

وتحدثت الصحيفة أن نجم آخر من فريق أياكس يجذب انتباه الفريقين هو الظهير الأيسر نيكولاس تاليافيكو، وإن كان إنتر هو المهتم بالأرجنتيني بشكل أكبر بسبب حاجته لتدعيم هذا المركز.

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وخرج وكيل تاليافيكو مصرحاً للإعلام في الأسابيع الأخيرة بأن اللاعب قد يرحل عن صفوف أياكس بحلول نهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام من قبل أتلتيكو وريال مدريد.

اسم آخر يشترك ميلان وإنتر في متابعته هو مالكوم، جناح برشلونة، الذي بحسب "توتوسبورت" أصبح هدفاً للروسونيري بعدما تابعه إنتر في الشهور الماضية.

ويريد الفريقان، بحسب الصحيفة، استغلال وضعية اللاعب كاحتياطي مع الفريق الكتالوني، ومحاولة إقناع ناديه بإعارته مع أحقية الشراء.

ويلعب ميلان الجولة المقبلة مع بارما في ملعب الأخير، بينما يستقبل إنتر روما في "جيوسيبي مياتسا".

 

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