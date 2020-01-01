هدية خاصة من ميسي و141 هدفاً في 88 مباراة .. موكوكو الموهبة "الأفضل في العالم"

فقط 16 عاماً

"أنا أصبحت عجوزاً، الآن انتظروا موكوكو، هو الموهبة الأفضل في العالم" تلك كانت تصريحات الموهبة الأكثر جذباً للأنظار العام الماضي إرلينج هالاند عند سؤاله عن زميله ببوروسيا دورتموند يوسوفا موكوكو.

دخل الشاب الألماني من الأصول الكاميرونية التاريخ في الجولة الماضية من البوندسليجا بعد أن أصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة بعد مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين عن عمر 16 عاماً ويوم.

ولكن حتى قبل تحطيمه للرقم القياسي وموكوكو يلفت الأنظار بقوة في الإعلام الألماني والعالمي والسبب هو أرقامه الخرافية في قطاعات الناشئين الخاصة بدورتموند.

انضم من سان باولي في 2016 ومباشرة شارك بسن الثالثة عشر مع فريق تحت 17 عاماً وفي مباراته الأولى سجل ستة أهداف بانتصار فريقه بتساعية على خصمه، ليصرح قائلاً: "أريد أن أصبح لاعباً محترفاً في دورتموند وأن أفوز بالأبطال والكرة الذهبية"، إنجازات يحققها من بسنه في لعبة "فيفا" على حد تعبير "ديلي ميل"!

موكوكو واصل تطوره وصعوده القوي في قطاعات الشباب، فترقى مباشرة لفريق تحت 19 بعد عام وحيد وسجل 50 هدفاً في 28 مباراة، وبلغ إجمالي أهدافه في مختلف قطاعات الناشئين 141 في 88 مباراة، ليصبح استدعائه لتشكيل لوسيين فافر أمراً حتمياً.

أرقام الكاميروني الأصل لفتت أنظار ليونيل ميسي حتى، فأرسل له هدية خاصة في عيد ميلاده الماضي، كما التقطتها أعين شركة "نايك" التي وقعت معه عقداً طويل الأمد لمدة ست سنوات مقابل قرابة 12 مليون يورو.

اللاعب الشاب أظهر شخصية قوية ونضوج كبير رغم سنه الصغيرة بعد تعرضه لهجوم عنصري في ديربي فيستفاليا أمام شالكه، والذي هددته جماهير الأخير بأنه ستكسر عظامه بسبب أهدافه التي لا تتوقف، ليرد بأنه فقط يفعل العمل الذي يحبه، يمكنهم شتمي وكرهي ولكن لن أتوقف، مما دفع شالكه للاعتذار له شخصياً في بيان رسمي.

الآن موكوكو بدأ مغامرته مع الفريق الأول لدورتموند وحقق بالفعل الخطوة الأولى من حلمه الذي صرح به وهو بالثالثة عشر، فهل يكمل بقية النبوءة ويحقق الأبطال والكرة الذهبية بنفس السرعة التي خاص بها مباراته الأولى مع بوروسيا؟ المؤكد أننا أمام موهبة استثانئية قادمة بقوة في عالم الساحرة المستديرة.