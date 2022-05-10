موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022، القنوات الناقلة والجوائز المالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن موعد وملعب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-22.

ومع دخول دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي المرحلة الأخيرة بإقامة مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي للبطولة، لا يفصلنا سوى مباراتين فقط في الإياب للتعرف على طرفي المباراة النهائية.

ويعد الأهلي المصري حامل لقب آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه في نسخة 2020 على غريمه التقليدي نادي الزمالك، وفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في 2021.

السؤال الآن، ما هو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".

ما هو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن موعد إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اعتماد نظام المباراة الواحدة بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب في 2019.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي: "يسر كاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022".

ما هو ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

تسود حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد الإعلان رسميًا عن منح المغرب شرف استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

"كاف" أكد أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي تلقى عرضين لاستضافة النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، الأول من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والثاني من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وجاء انسحاب الاتحاد السنغالي ليمنح تلقائيًا المغرب حق استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وتوجد حالة من الاعتراض لدى الأهلي المصري على إقامة النهائي في المغرب للعام الثاني على التوالي، خاصة وأن الوداد الرياضي مرشح فوق العادة لخوض النهائي، وهو ما يجعل المباراة في غاية الصعوبة.

وأرسل الأهلي خطابًا إلى "كاف" للمطالبة بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب محايد، مؤكدًا تمسكه بالعدالة للفرق الأربعة التي تخوض الدور نصف النهائي.

"كاف" أكد في بيانه كذلك على وجود مناقشات تجري حاليًا للعودة إلى النظام القديم لتحديد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عبر إقامة مباراتي ذهاب وإياب، بدلًا من نهائي المباراة الواحدة.

الحدث الموعد النتيجة الملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 30 مايو 2022 محمد الخامس

ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

تخوض فرق الأهلي المصري، والوداد المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تمكن من الفوز على وفاق سطيف في ذهاب نصف النهائي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي WE السلام".

فيما نجح الوداد من تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على حساب بترو أتلتيكو ذهابًا بنتيجة 3-1، ليضع قدمًا في النهائي.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

تذاع منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وبالتأكيد سيتم إذاعة المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا عبر استوديو خاص على الشبكة القطرية.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع "جول GOAL" وينطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال إفريقيا beIN Sports

ما هي الجوائز المالية في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

في عام 2017، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير موقع دور المجموعات من ربع النهائي إلى دور الستة عشر، وبناء عليه قام بزيادة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحصل بطل دوري أبطال إفريقيا على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار، أما الخاسرين في نصف النهائي يحصل كل منهما على 800 ألف دولار.

وبالنسبة للفرق الخاسرة في الدور ربع النهائي فيحصل كل منها على 650 ألف دولار أمريكي، أما الفريق الذي يودع البطولة من دوري المجموعات فيحصل على 550 ألف دولار أمريكي.

المرحلة الجائزة المالية البطل 2.5 مليون دولار الوصيف 1.25 مليون دولار الخاسران في نصف النهائي 800 ألف دولار الفرق الخاسرة في ربع النهائي 650 ألف دولار الخروج من دور المجموعات 550 ألف دولار

ما هو سجل الفائزين بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

يسيطر الأهلي المصري على بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل كبير، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد عشرة ألقاب.

فيما يواصل نادي الزمالك مطاردة غريمه التقليدي في دوري أبطال إفريقيا، حيث توج بخمسة ألقاب آخرها في 2002، وهو نفس عدد ألقاب مازيمبي الكونغولي.

وفي المجمل حقق 26 ناديًا لقب دوري أبطال إفريقيا على مدار تاريخ البطولة الطويل.